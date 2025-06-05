Брехня: «ударні БпЛА атакували об'єкти ЗСУ в Одесі»

Про це пишуть російські та проросійські Telegram-канали.

Насправді: ворог вдарив по цивільній інфраструктурі міста: пошкоджені, зокрема, житлові будинки та СТО, повідомляє (https://t.me/odeskaODA/9843) голова місцевої ОВА Олег Кіпер.

Крім того, внаслідок атаки поранення ноги дістала одна людина, ще девʼять – зверталися за психологічною підтримкою.

Також фейкороби намагалися перекласти провину з агресора на жертву і звинуватити в руйнуваннях Сили оборони України, що типово для пропагандистського наративу (https://t.me/spravdi/43741) про «криву українську ППО». Такий прийом роспропаганда використовує щоразу після терористичних обстрілів кремля.

Джерело: https://t.me/spravdi/47085

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