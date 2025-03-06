Брехня: «Україна готує «Бучу-2» у ядерному форматі»

Про таке заявив кремлівський псевдоексперт іванніков.

Насправді: заява іваннікова не містить жодних доказів правдивості його слів, що компенсується високим рівнем емоційності та апелюванням до страхів аудиторії. росіяни в пропаганді регулярно використовують термін «Буча» як синонім масового вбивства цивільних.

Пропагандисти вже не заперечують цей злочин, вчинений навесні 2022 року в окупованій тоді частині Київської області, але звинувачують у ньому українських військових.

Так росіяни хочуть зобразити Україну державою-терористом і джерелом небезпеки. У той час, як саме дії росії є загрозою світовій ядерній безпеці: російські військові окупували Запорізьку АЕС, а у 2022 захоплювали ще й Чорнобильську АЕС та неодноразово обстрілювали ядерну установку «Джерело нейтронів» у Харкові. 14 лютого 2025 російський БпЛА Shahed пошкодив саркофаг четвертого енергоблока ЧАЕС.

кремль не приховує, що він прагне вплинути на військову підтримку України США та іншими партнерами. Саме з цим пов’язана нинішня активізація ядерного шантажу.

Джерело: https://t.me/spravdi/45385

Новости портала «Весь Харьков»