Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:51
Просмотров: 60

Брехня: «українські військовослужбовці масово здаються в полон на курщині»

Брехня: «українські військовослужбовці масово здаються в полон на курщині»

Таке відео у соцмережах поширюють проросійські канали.

Насправді: це – фейк, для якого росіяни використали кадри зі здачею в полон українських військових з 501-го окремого батальйону морської піхоти у Маріуполі навесні 2022 року.

За даними ДБР, тоді один з керівників 501-го ОБМП ВМС ЗСУ зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, скласти зброю та здати в полон 277 військових цього підрозділу.

Щодо ситуації на курському напрямку, то вона під контролем Сил оборони України, наголосив головком ЗСУ Олександр Сирський.

Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій додав, що саме в курській області наші війська з початку операції на території рф захопили більше 900 російських полонених.

Джерело: https://t.me/spravdi/45467

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Рада ухвалила закон про оплату праці держслужбовців
Сегодня 09:27    3
Кузен Джей Ді Венса розповів, що бачив, як росіяни розстрілювали своїх солдатів під час відступу
Сегодня 09:15    35
Директор ЦДЕ спрогнозував, коли відновлять пошкоджені рф потужності газовидобутку
Сегодня 09:03    36
Харківщина, 12 березня
Сегодня 08:58    40
СБУ затримала агентку російського гру, яка після викриття свого брата-зрадника продовжила його «шпигунську роботу» для рф на Донеччині
Сегодня 08:40    68
Протягом вечора/ночі/ранку ворог завдав цілу ударів по країні
Сегодня 08:33    70
«Передані Україні F-16 – старі та не можуть змагатись з російськими СУ-35», – Юрій Ігнат
Сегодня 08:30    76
Проти Юри Єнакієвського досі нема санкцій
Сегодня 08:21    78
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 березня 2025 року від ДСНС
Сегодня 08:14    60
Операция "Правое дело" — вторжение США в Панаму в 1989 году.
Сегодня 08:12    71
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 