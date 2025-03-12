Брехня: «українські військовослужбовці масово здаються в полон на курщині»

Таке відео у соцмережах поширюють проросійські канали.

Насправді: це – фейк, для якого росіяни використали кадри зі здачею в полон українських військових з 501-го окремого батальйону морської піхоти у Маріуполі навесні 2022 року.

За даними ДБР, тоді один з керівників 501-го ОБМП ВМС ЗСУ зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, скласти зброю та здати в полон 277 військових цього підрозділу.

Щодо ситуації на курському напрямку, то вона під контролем Сил оборони України, наголосив головком ЗСУ Олександр Сирський.

Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій додав, що саме в курській області наші війська з початку операції на території рф захопили більше 900 російських полонених.

Джерело: https://t.me/spravdi/45467

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