Брехня: «ЗСУ підпалили храм із мирними жителями в Костянтинівці. Усередині було 19 людей»
Про це пише російське державне пропагандистське агентство ТАСС.
✅ Насправді: ця інформація не має жодного незалежного підтвердження і походить виключно з російських державних медіа.
● ТАСС – державне агентство рф, яке системно поширює неперевірені або маніпулятивні повідомлення про війну проти України.
● Заява базується на анонімному або неперевіреному «свідченні» без імен, деталей чи будь-яких доказів.
● Відсутні фото, відео або підтвердження з боку незалежних джерел чи міжнародних організацій.
Такі повідомлення мають типові ознаки інформаційної маніпуляції: емоційні формулювання, апеляція до релігійної теми та використання неперевірених «свідків» для створення враження достовірності.
Подібні вкиди є частиною інформаційних операцій рф, спрямованих на дискредитацію України та перекладання відповідальності за руйнування цивільної інфраструктури.
Джерело: https://t.me/spravdi/56323