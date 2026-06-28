Брехня: «ЗСУ підпалили храм із мирними жителями в Костянтинівці. Усередині було 19 людей»

Про це пише російське державне пропагандистське агентство ТАСС.

✅ Насправді: ця інформація не має жодного незалежного підтвердження і походить виключно з російських державних медіа.

● ТАСС – державне агентство рф, яке системно поширює неперевірені або маніпулятивні повідомлення про війну проти України.

● Заява базується на анонімному або неперевіреному «свідченні» без імен, деталей чи будь-яких доказів.

● Відсутні фото, відео або підтвердження з боку незалежних джерел чи міжнародних організацій.

Такі повідомлення мають типові ознаки інформаційної маніпуляції: емоційні формулювання, апеляція до релігійної теми та використання неперевірених «свідків» для створення враження достовірності.

Подібні вкиди є частиною інформаційних операцій рф, спрямованих на дискредитацію України та перекладання відповідальності за руйнування цивільної інфраструктури.

Джерело: https://t.me/spravdi/56323

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