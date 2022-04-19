Брифинг Алексея Арестовича о ситуации на фронте

Коротко:

● Войска РФ пытаются продвинуться от Изюма и окружить Рубежное, Северодонецк и Попасную

● Враг сейчас прощупывает наши слабые места, а затем будет сосредоточивать там усилия. Они пытались сделать это ночью, у них не получилось

● Руководство РФ хочет «продать» своему народу выход на админграницы Донецкой и Луганской областей, как победу. Их ждет провал

● Третья фаза может быть такой:

— россияне постараются стоять на месте и удерживать территории

— россияне уберутся с нашей территории

— россияне могут перейти к мирным переговорам

● Если РФ добьется Мариуполь, мирных переговоров может и не быть, — Зеленский

Источник: https://t.me/c/1248149892/14516

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