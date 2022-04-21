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Брифінг Арестовича

Брифінг Арестовича

- Ворог невдало наступає від Ізюма на Слов'янськ і Краматорськ, а також на напрямку Гуляйполя;

- Російські війська не можуть узяти Азовсталь, а також перекинули сили північніше — тому вони заявили про відмову від штурму Азовсталі;

- Далі може бути позиційна війна — РФ буде накопичувати сили, оголошуючи перемир'я та гуманітарні коридори;

- Довжина фронту близько 1000 км, ворожого війська на цій території близько 100 тис — РФ не зможе утримати цю територію, тому вони проводять мобілізацію людей на окупованих територіях і т.зв. "референдум";

- Якщо вас мобілізують до лав армії окупантів, є 3 виходи — ховатися, тікати зі свого житла, або, якщо вас уже призвали, переходьте на бік ЗСУ;

- На Донеччині та Луганщині за добу відбили 9 атак, знищили 1 танк, 10 од броньованої та 2 од автомобільної техніки, 1 артилерійську систему, 2 од спеціальної інженерної техніки, зенітно-ракетний комплекс і склад боєприпасів.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/56051

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