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Британська розвідка розкрила російську тактику при контрнаступі ЗСУ

Британська розвідка розкрила російську тактику при контрнаступі ЗСУ

Як йдеться у зведенні британців, у рамках своєї тактики Росія активно використовує протитанкові міни. При цьому на деяких ділянках щільність мінних полів вказує на те, що росіяни використовували набагато більше мін, ніж передбачено військовою доктриною РФ.

За даними розвідки Британії, сповільнивши наступ ЗСУ, російські війська потім намагаються завдавати ударів по українській бронетехніці дронами-камікадзе, ударними вертольотами та артилерією.

"Хоча Росія досягла певного успіху при такому підході на ранніх етапах контрнаступу України, її сили, як і раніше, страждають від ключових недоліків, особливо через надмірне навантаження та нестачу артилерійських боєприпасів", - зазначають у Міноборони Великобританії.

https://t.me/Tsaplienko/35111

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