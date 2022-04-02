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Британська розвідка вважає, що пожежа на нафтобазі в Бєлгороді ускладнить забезпечення окупантам, які оточують Харків

Британська розвідка вважає, що пожежа на нафтобазі в Бєлгороді ускладнить забезпечення окупантам, які оточують Харків

Ось, що пишуть у традиційному добовому зведенні британці:

Пожежа знищила кілька цистерн з нафтою на складі в російському місті Бєлгород неподалік від кордону з Україною. 30 березня також було повідомлено про вибухи на складі боєприпасів поблизу міста.

Ймовірна втрата поставок палива та боєприпасів із цих складів, ймовірно, додасть додаткове короткострокове навантаження на і без того розтягнуті логістичні ланцюги Росії. Особливо може постраждати постачання російських військ, які оточують Харків (60 км від Білгорода).

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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