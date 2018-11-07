Британська влада ігнорує звернення Києва щодо діяльності Філіпса – дипломати

Ukraine – British journalist Graham Phillips. Donbas, 15Feb2015

Влада Великої Британії ігнорує звернення українських дипломатів щодо діяльності проросійського журналіста та блогера зі Сполученого королівства Грема Філіпса. Про це повідомили 5 листопада у посольстві України у Лондоні.

«В черговий раз Грем Філіпс вилазить зі шкіри, щоб догодити кремлівським кураторам. На цей раз спроба спровокувати українського посла в Австрії Олександра Щербу. Шкода, що британська влада ігнорує звернення посольства щодо протиправної діяльності проросійського клоуна, який паплюжить статус громадянина Британії», – ідеться у повідомленні.

Британець у своїх матеріалах неодноразово підтримував російську владу та дії підтримуваних нею бойовиків на Донбасі. Зокрема, у вересні 2016 року під час обміну він називав звільненого з полону бойовиків українця Володимир Жемчугова «зомбі».

Тоді посольство України закликало британську владу розслідувати дії Філіпса та покарати його за антиукраїнську пропаганду.

У жовтні 2018 року українська влада звернулася до німецької через здійснений Філіпсом акт вандалізму на могилі провідника ОУН Степана Бандери в Мюнхені.

Источник: radiosvoboda.org

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