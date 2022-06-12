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Британская разведка опубликовала свой очередной анализ, в котором делает вывод, что высокоточного оружия у россиян не хватает.

Британская разведка опубликовала свой очередной анализ, в котором делает вывод, что высокоточного оружия у россиян не хватает.

● По состоянию на 10 июня российские войска вокруг Северодонецка не смогли продвинуться на юг города. Интенсивные уличные бои продолжаются, и обе стороны, вероятно, несут тяжелые потери.

● Россия ведет массированный огонь с использованием артиллерии и авиации, пытаясь преодолеть украинскую оборону.

● С апреля российские бомбардировщики запустили десятки тяжелых противокорабельных ракет Х-22 времен 1960-х годов по наземным целям.

● Эти ракеты весом 5,5 тонн были предназначены для уничтожения авианосцев с помощью ядерных боеголовок.

● При использовании в роли ударной ракеты по наземным целям с обычной боеголовкой они очень неточны — и поэтому и приводят к жертвам среди гражданского населения.

● Вероятно, РФ прибегает к таким неэффективным системам вооружений, потому что у нее не хватает точных современных ракет, а украинская ПВО не позволяют тактической авиации РФ наносить удары.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/15964

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