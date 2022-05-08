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Британская разведка сообщает:

Британская разведка сообщает:

● Трудности в командовании и управлении, а также слабые действия русских на линии фронта вынудили на поле боя старших командиров, которые, вероятно, возьмут на себя личное руководство операциями

● Ошибочные допущения при планировании и неудачи в обеспечении устойчивого развития продолжают подрывать прогресс России.

● Передовая дислокация командиров подвергла их значительному риску, что привело к непропорционально высоким потерям российских офицеров в этом конфликте. Это привело к тому, что силы медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход на поле боя.

● Эти проблемы, вероятно, сохранятся, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо убитых.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/58815

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