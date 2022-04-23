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Британская военная разведка комментирует заявление Шойгу

Британская военная разведка комментирует заявление Шойгу

Британская военная разведка комментирует заявление российского министра обороны Сергея Шойгу о том, что «внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства»:

1. Эти слова Шойгу – неявное признание, что российское продвижение происходит не так, как рассчитывали.

2. Это может указывать на осознание того, что война идет не по плану, однако на адаптацию «тактики, техник и процедур», а затем на внедрение их в оперативную практику уйдет время.

3. Особенно это касается маневренной сухопутной войны. А пока «новые способы» не внедрили, российская армия будет полагаться на старые – и прежде всего на артиллерию.

4. Как следствие, вероятно, что российские войска не смогут быстро сломить украинскую оборону.

Источник: https://t.me/truexanewsua/43125

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