Британський літак-розвідник порушив російський кордон в районі мису Святой Нос. На Кольському півострові

На перехоплення полетів російський МІГ-31. Чи долетів МІГ до англійця Москва не уточнює, і це не диво, бо показавши Москві... Святой Нос, британський літак улетів до дому.

Офіційний Кремль неймовірно обурений. Де це чувано, що після того як російські літаки регулярно порушують кордони Швеції, Норвегії, Фінляндії, США (Аляска), Естонії, Латвії тощо, не говорячи вже про Україну,.. так от де це чувано, що хтось порушує кордони самої Росії?!

Насправді - хай готуються. Літаки НАТО над Москвою - не така вже далека перспектива.

Джерело: https://t.me/dragonspech/5376

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