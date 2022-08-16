Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:14
Просмотров: 108

Британський літак-розвідник порушив російський кордон в районі мису Святой Нос. На Кольському півострові

Британський літак-розвідник порушив російський кордон в районі мису Святой Нос. На Кольському півострові

На перехоплення полетів російський МІГ-31. Чи долетів МІГ до англійця Москва не уточнює, і це не диво, бо показавши Москві... Святой Нос, британський літак улетів до дому.

Офіційний Кремль неймовірно обурений. Де це чувано, що після того як російські літаки регулярно порушують кордони Швеції, Норвегії, Фінляндії, США (Аляска), Естонії, Латвії тощо, не говорячи вже про Україну,.. так от де це чувано, що хтось порушує кордони самої Росії?!

Насправді - хай готуються. Літаки НАТО над Москвою - не така вже далека перспектива.

Джерело: https://t.me/dragonspech/5376

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 09:37    59
«Не такий страшний чорт»: Кулеба розповів, як Лавров сіпався на перемовинах у Туреччині
Сегодня 09:25    112
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 серпня 2022 року
Сегодня 09:05    107
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно
Сегодня 09:00    82
Харківщина. 16 серпня
Сегодня 08:52    112
Кошмары невыученных уроков
Сегодня 08:51    122
рф угрожает смертной казнью троим иностранцам, находящимся в плену в ОРДЛО
Сегодня 08:40    94
Рашисты издеваются над украинцами, которые бегут из оккупации
Сегодня 08:30    121
"Ще росіяни нам вказуватимуть". У Казахстані відмовилися видалити статтю про війну на вимогу Роскомнагляду
Сегодня 08:21    129
Загальна кількість ІТ-спеціалістів в Україні зменшилася майже на три тисячі – DOU
Сегодня 08:12    125
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 