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Британский судмедэксперт назвал точную причину смерти принцессы Дианы

Британский судмедэксперт назвал точную причину смерти принцессы Дианы

Специалист отверг версию о возможной беременности венценосной особы

Один из самых известных британских судмедэкспертов Британии Ричард Шеперд заявляет о том, что так называемых белых пятен в деле ее смерти не осталось. Диана умерла в результате травмы, которую, впрочем, люди получают не часто. Тогда, сразу после аварии, приехавшие на место ДТП медики очень быстро оказали помощь принцессе, которая получила несколько переломов и травму груди. И сразу переключились на охранника, который, сидя на переднем сидении, пострадал куда сильнее.

Судмедэксперт рассказывает, что врачи вообще не узнали принцессу, сочли ее состояние стабильным. Но, отмечает Шеперд, никто же не знал, что в вене одного из легких Дианы произошел небольшой разрыв. Этот участок находится глубоко в грудной полости. А давление в венах не такое сильное, как в артериях.

Диана потеряла сознание уже в машине «неотложки». В больнице повреждение обнаружили и даже попытались зашить разорванную вену, но было уже поздно. В итоге, подчеркивает судмедэксперт, принцесса умерла из-за небольшой, скрытой микротравмы.

Кроме того, Ричард Шеперд опроверг слухи о том, что на момент смерти Диана ждала ребенка от сына египетского миллиардера Доди Аль-Файеда. По словам эксперта, вскрытие ничего не обнаружило, хотя раньше принцесса звонила своему другу и сообщила о беременности. Судмедэксперт отмечает, что если это действительно так, то срок был не больше двух недель. И, значит, Диана сама не могла о себе знать ничего такого.

Источник: glavcom.ua

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Темы: дтп, короли

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