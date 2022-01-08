Британський військовий корабель зіткнувся з російським підводним човном – Міноборони Великої Британії

Британський фрегат HMS Northumberland

Британський військовий корабель під час патрулювання в Північній Атлантиці зачепив російський підводний човен, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Корабель HMS Northumberland Королівського флоту відстежував російський підводний човен наприкінці 2020 року, коли буксируваний гідролокатор фрегата – довгий кабель з гідрофонами, який тягнеться під водою позаду корабля – зіткнувся з підводним човном. Інцидент зняла знімальна група документального фільму «Військовий корабель: життя на морі».

Міністерство оборони раніше ніколи не коментувало це зіткнення, але зараз підтвердило це, оскільки це було знято на камеру. «Наприкінці 2020 року російський підводний човен, який відстежував HMS Northumberland, увійшов в контакт з її буксируваним гідролокатором», – йдеться у заяві Міністерства оборони, наданій кільком британським ЗМІ 6 січня.

Джерело міністерства оборони повідомило Бі-Бі-Сі, що малоймовірно, щоб підводний човен навмисне зіткнувся з кабелем гідролокатора. У телевізійній програмі є сцена моменту, коли екіпаж HMS Northumberland усвідомлює, що щось трапилося. Екіпаж кричить: «Що це було?» Поки невідомо, чи постраждав російський підводний човен, але HMS Northumberland був змушений повернутися до порту в Шотландії, щоб замінити пошкоджений гідролокатор.

Источник: radiosvoboda.org

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