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ЄБРР: економіка України відновиться в 2023 році, якщо в найближчі місяці буде перемир’я

ЄБРР: економіка України відновиться в 2023 році, якщо в найближчі місяці буде перемир’я

За таким сценарієм, ВВП України в наступному році має відновитися на 23 відсотки

Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує, що економіки Росії і України скоротяться відповідно на 10 та 20 відсотків цього року через війну, розпочату Москвою, але вказує при цьому, що Україна може відновитися в 2023 році, якщо найближчим часом буде досягнуте перемир’я.

ЄБРР, базований у Лондоні, є першою міжнародною фінансовою установою, яка оновила свої прогнози з моменту початку війни Росії в Україні минулого місяця.

До неспровокованого вторгнення Росії в Україну 24 лютого ЄБРР прогнозував зростання на 3,5 відсотка для України і на три відсотки для Росії.

Останні прогнози «припускають, що припинення вогню буде досягнуте протягом кількох місяців, незабаром після чого почнеться масштабна реконструкція України», – заявив ЄБРР 31 березня.

За таким сценарієм, ВВП України в наступному році має відновитися на 23 відсотки. Щодо Росії, то серйозні економічні санкції, накладені на неї Заходом, означатимуть, що зростання буде нульовим, додали в ЄБРР.

«Очікується, що в найближчому майбутньому санкції проти Росії залишаться, прирікаючи російську економіку на стагнацію в 2023 році з негативними побічними ефектами для низки сусідніх країн у Східній Європі, на Кавказі і в Центральній Азії», – йдеться в повідомленні ЄБРР.

Економіка близького союзника Росії Білорусі, яка також стикається з санкціями Заходу через свою роль у війні, за прогнозами, цього року скоротиться на 3 відсотки, а наступного року залишиться в стагнації.

ЄБРР був заснований у 1991 році, щоб допомогти країнам колишнього радянського блоку перейти до вільної ринкової економіки. Відтоді він розширив свою сферу дії, включивши до неї країни Близького Сходу і Північної Африки.

Источник: radiosvoboda.org

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