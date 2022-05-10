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Брюссель озвучит «мнение» по заявке Украины о членстве в ЕС в июне, - Al Jazeera

Брюссель озвучит «мнение» по заявке Украины о членстве в ЕС в июне, - Al Jazeera

Президент исполнительного органа Европейского союза говорит, что в следующем месяце будет дан ответ на заявку Украины на вступление в блок. Это ключевой шаг перед обсуждением вопроса государствами-членами ЕС.

«Комиссия ЕС постарается высказать свое мнение в июне», - написала Урсула фон дер Ляйен в Твиттере.

Формально принятие страны в качестве кандидата осуществляется решением 27 стран-членов ЕС, действующих на основании консультации экспертов из комиссии блока, которая будет осуществлять контроль за сложным и потенциально длительным процесс присоединения.

Источник: https://t.me/u_now/48043

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Темы: ес, Украина

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