Бюджетникам в ОРДЛО уже предлагают вакцинироваться «Спутником V»: что известно

На территории временно оккупированного Российской Федерацией Донбасса террористы «ДНР» уже предлагают работникам «бюджетной» сферы привиться от коронавируса опасной вакциной «Cпутник V». Об этом говорится в сообщении издания «Новости Донбасса» со ссылкой на слова дончан, работающих в сферах образования и здравоохранения.

Прибытие первой партии вакцины ожидается в конце января. Сначала будут прививаться сотрудники сфер здравоохранения, образования, юстиции, социальной политики, а также силовики. Вакцинация является добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо написать соответствующее заявление.

При этом один из собеседников «НД», работающий в одной из больниц Донецка, сказал, что руководство их предупредило: перед вакцинацией нужно сдать тест на коронавирус, который стоит 3500 рублей (1300 гривен). По его словам, далеко не все сотрудники готовы расставаться с такой суммой. «ДНР» пока не публиковала информацию о том, кто и на каких условиях сможет вакцинироваться от ковида.

Источник: sprotyv.info

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