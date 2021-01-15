Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:19
Просмотров: 94

Бюджетникам в ОРДЛО уже предлагают вакцинироваться «Спутником V»: что известно

Бюджетникам в ОРДЛО уже предлагают вакцинироваться «Спутником V»: что известно

На территории временно оккупированного Российской Федерацией Донбасса террористы «ДНР» уже предлагают работникам «бюджетной» сферы привиться от коронавируса опасной вакциной «Cпутник V». Об этом говорится в сообщении издания «Новости Донбасса» со ссылкой на слова дончан, работающих в сферах образования и здравоохранения.

Прибытие первой партии вакцины ожидается в конце января. Сначала будут прививаться сотрудники сфер здравоохранения, образования, юстиции, социальной политики, а также силовики. Вакцинация является добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо написать соответствующее заявление.

При этом один из собеседников «НД», работающий в одной из больниц Донецка, сказал, что руководство их предупредило: перед вакцинацией нужно сдать тест на коронавирус, который стоит 3500 рублей (1300 гривен). По его словам, далеко не все сотрудники готовы расставаться с такой суммой. «ДНР» пока не публиковала информацию о том, кто и на каких условиях сможет вакцинироваться от ковида.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 14 січня 2021 року
Сегодня 06:35    78
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    153
Молдова анонсувала початок у лютому масової COVID-вакцинації препаратом компанії Pfizer
14.01.2021 09:27    143
Викритому контррозвідкою СБУ учаснику НЗФ «ЛНР» оголошено про підозру
14.01.2021 07:51    128
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 13 січня 2021 року
14.01.2021 06:36    135
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
14.01.2021 06:00    262
За матеріалами української контррозвідки повідомлено про підозру начальнику так званої «Служби прикордонної охорони МДБ ДНР»
13.01.2021 09:45    153
Главврач харьковской больницы впал в кому после COVID-19
13.01.2021 09:00    996
У 2020 році на боротьбу з COVID-19 з Фонду спрямовано 66,5 млрд гривень
13.01.2021 08:41    109
Харьковчанка презентовала книгу о влиянии COVID-19 на психику человека (ФОТО)
13.01.2021 08:32    227
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 