Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:12
Просмотров: 58

Бубонная чума в Китае и Монголии не опасна и "хорошо лечится", - ВОЗ

Бубонная чума в Китае и Монголии не опасна и хорошо лечится, - ВОЗ

Ситуация с бубонной чумой в Китае и Монголии не представляет повышенного уровня опасности, а само заболевание поддается лечению.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На данный момент мы не считаем, что речь идет о повышенной угрозе, но мы тщательно следим за ситуацией", - сказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис, комментируя ситуацию с бубонной чумой.

Она указала, что ВОЗ тесно сотрудничает с китайскими и монгольскими властями по этому вопросу.

По ее словам, данные указывают, что случаи заражения чумой "хорошо поддаются лечению". "Бубонная чума всегда существовала и остается с нами на протяжении веков", - добавила Харрис.

В понедельник СМИ сообщили об очередном случае заражения бубонной чумой на западе Монголии в аймаке Баян-Улгий - заразился 15-летний пациент, съевший мясо сурка. До этого сообщалось о двух случаях заражения на западе Монголии и об одном случае - в районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Случаи заражения бубонной чумой периодически фиксируются в Монголии и Китае. Так, в мае 2019 года Роспотребнадзор сообщал об усилении карантинного контроля на границе с Монголией из-за заражений в том же самом аймаке - Баян-Улгий. В ноябре 2019 года Роспотребнадзор выступал с предупреждением для россиян из-за заражения во Внутренней Монголии.

Источник: censor.net.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В инфекционке хотят открыть вторую реанимацию
Сегодня 07:57    105
Максим Степанов: Всі лабораторні центри України забезпечені місячним запасом систем для діагностики COVID-19
Сегодня 07:48    60
Китаец, которому родственники устроили пышные похороны, вернулся домой через два месяца
Сегодня 07:39    151
Маски врятували від кризи: харківське підприємство запустило «з нуля» виробництво засобів захисту
Сегодня 07:02    139
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 7 липня
Сегодня 06:43    53
Коронавирус в Харькове: статистика на 8 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:16    147
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:08    94
Бубонна чума повернулася до Китаю
07.07.2020 10:36    264
Первый контейнерный поезд из Уханя прибыл на станцию УЗ "Киев-Лески"
07.07.2020 10:00    146
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 6 липня
07.07.2020 06:54    98
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 