Бучанська різанина була частиною стратегії армії Росії – Spiegel

Німецька розвідка перехопила радіопереговори окупантів у Бучі, які свідчать, що вбивства мирних жителів були частиною стратегії армії РФ із залякування населення.

Про це з посиланням на свої джерела пише німецьке видання Spiegel. Повідомляється, що у повідомленнях, перехоплених Федеральною розвідувальною службою Німеччини, обговорювалося вбивство мирних жителів у Бучі. Деякі переговори можуть стосуватися трупів, сфотографованих у Бучі.

За інформацією Spiegel, розвідка доповіла про свої висновки у залі засідань німецького парламенту 6 квітня. Йдеться про радіоповідомлення, які відповідають місцезнаходженню тіл, знайдених у Бучі вздовж дороги. Зокрема, один солдат каже іншому, що він та його колеги застрелили якогось велосипедиста. Фотографія трупа з велосипедом облетіла весь світ. В іншому радіоповідомленні одна людина каже: “Спочатку розпитай солдатів, а потім стріляй у них”.

У матеріалах розвідки також йдеться, що ключову роль у звірствах відіграли найманці, зокрема з ПВК “Вагнер”.

Як пише німецьке видання, на початку окупації Бучі там були “молоді солдати”, але коли їх замінили інші сили, напади на мирних жителів вийшли з-під контролю. Деякі очевидці повідомляють про чеченських військових.

Із записів можна дійти невтішного висновку, що це були ані випадковості, ані дії окремих солдатів, що вийшли з-під контролю.

У доповіді німецької розвідки, представленій у середу в Берліні, йдеться про те, що вбивства мирних жителів стали частиною звичайних дій російських військових, можливо, частиною чіткої стратегії. Йдеться про залякування цивільного населення та придушення опору.

Крім цього, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав дії російської армії в Україні «систематичним убивством безневинних людей».

Про це повідомляє Independent.

«Я думаю, що люди дивляться на те, що відбувається в Україні, і вони бачать, що це систематична різанина безневинних людей, який би термін ви не використовували, це абсолютно безсовісно, і світ зараз у переважній більшості на стороні українців, Велика Британія разом з нашими друзями та партнерами продовжить робити все можливе, щоб допомогти», – заявив Джонсон журналістам.

Він нагадав, що сьогодні набувають чинності нові санкції Британії проти росії, і Велика Британія «безумовно» подивиться, яку додаткову військову допомогу може надати Україні

Через вбивства мирних жителів у Бучі Європарламент закликав Раду ЄС запровадити додаткові санкції проти Росії. Євродепутати виступили за негайне ембарго на імпорт газу, нафти, вугілля та ядерного палива з РФ. А група семи закликала призупинити членство Російської Федерації у Раді прав людини ООН у зв’язку зі злочинами її військових в Україні.

Агентство Телевидения Новости