НАТО не визнає референдуми рф, вони є грубим порушенням міжнародного права, – генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Окрім того, Столтенберг закликав НАТО поповнювати (https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_207673.htm) запаси боєприпасів якомога швидше для продовження підтримки України.

Представник Франції в ООН:

Статут ООН Росія вже зневажає. Будь-які правила цього світу Росія вже порушує. Тож це лише питання часу, коли вона зруйнує й цю останню міжнародну інституцію, яка ще може діяти.

Саме до дій я закликаю зараз.

Визнання Росією псевдореферендумів як ніби нормальних, реалізація так званого кримського сценарію та чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії – немає про що говорити.

Анексія – це крок, який ставить його одного проти всього людства.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko

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