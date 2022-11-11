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Будь ласка, не пишіть: «росіяни самі пішли з Херсону»

Будь ласка, не пишіть: «росіяни самі пішли з Херсону»

По-перше, це неправда. Ще не пішли. Цьому немає підтверджень. Більше того, саме зараз на тому напрямку тривають важкі бої.

По-друге, це теж неправда. Росіяни не пішли самі з Київщини, не пішли самі з Сумщини, з Харківщини, з Черніговської землі. Вони пішли, бо ми не залишили їм вибору.

Але за кожним клаптем землі, з якого вони пішли «жестом доброй воли», стоять життя бійців ЗСУ. Стоять цистерни поту волонтерів. Стоять подвиги херсонських і мелітопольських партизанів, стоїть громадянський опір тисяч людей, стоять безсонні ночі комунальників, стоять зусилля дипломатів, стоять ваші, особисто ваші піт та сльози.

Кожен звільнений метр землі – це спільний бій, який веде українська нація проти окупанта. І за кожен метр ми платимо ціною, вище за яку немає.

Тому – не «пішли самі». Витиснуті. Викинуті. Відсунуті.

Нами з вами.

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Новости портала «Весь Харьков»

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