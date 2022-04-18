Будинки та торгові площі, через у Харкові сталися масштабні пожежі

Подразделения ГСЧС за сутки, с 17 по 18 апреля, совершили 37 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области, за прошедшие сутки в результате обстрелов пожары произошли в Основянском (2 пожара), Киевском (13), Шевченковском (5), Московском (9) и Немышлянском (1) районах Харькова, а также в Богодуховском (1), Чугуевском (1), Изюмском (2) и Харьковском (3) районах области. Спасатели выезжали на тушение пожаров в многоэтажных и частных домах, гаражах и автомобилях, а также складских и офисных зданиях, торговых объектах и учебном учреждении.

Так, около 14:00 из реактивной артиллерии враг попал снарядами в жилые многоэтажные дома по восемнадцати адресам в центральной части Харькова. В частности, в одном пятиэтажном доме горели квартиры на третьем, четвертом, пятом этажах и кровле площадью около 500 кв.м. На ликвидацию этих пожаров были привлечены 160 человек и 33 единицы техники ГСЧС. Спасателям удалось ликвидировать все очаги горения. В это же время подразделения ГСЧС тушили пожар в одном из учебных учреждений Киевского района. Площадь возгорания составила около 300 кв.м. В тушении пожара было задействовано восемь единиц техники и 30 человек личного состава ГСЧС.

Также в 15:57 произошел пожар в здании, в котором расположены офисные и торговые помещения. Площадь возгорания составила около 1,2 тыс. кв. м. На месте происшествия работали девять единиц пожарно-спасательной техники и 40 работников ГСЧС. Пожар удалось потушить в 20:20. Кроме того, вчера возгорание складского здания площадью 800 кв. м было ликвидировано чугуевскими спасателями. К его тушению были привлечены пять единиц техники и 30 человек личного состава ГСЧС.

Всего за сутки спасатели совершили 47 оперативных выездов, из которых 44 раза – на ликвидацию пожаров: 37 – вызванных обстрелами и семь – в частном секторе и на объектах, которые произошли по другим причинам, не связанным с обстрелами. Также один раз спасатели выезжали на разбор завалов и дважды – на помощь населению.

Кроме того, за сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили около 40 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Агентство Телевидения Новости