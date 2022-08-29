Будинок у центрі Харкова, в якій влучила ракета, розберуть

У центрі міста проводяться відновлювальні роботи, а триповерхову будівлю, яку було зруйновано ввечері 28 серпня внаслідок російського обстрілу, розберуть.

Про це сьогодні, 29 серпня, на місці події повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, також поряд відремонтують асфальт та тротуар, щоб мінімізувати руйнування російського агресора.

Міський голова зазначив, що оскільки транспорт ходить в обмеженій кількості, для ліквідації наслідків обстрілів залучать працівників деяких депо, які залишилися без роботи. Вони допомагають розбирати завали та розчищати дороги.

«Харків – це наш будинок, його треба тримати в порядку. Те, що ми знаходимось під постійними обстрілами, не говорить про те, що місто не потрібно прибирати. Наші комунальники – герої. Якби я мав можливість – кожному дав би по ордену. Також нам допомагають волонтери, харків’яни. Ми всі разом», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости