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Будьте осторожны: из-за отключений электроэнергии продукты в супермаркетах портятся

Будьте осторожны: из-за отключений электроэнергии продукты в супермаркетах портятся

Отключение электроэнергии повлияло на работу продуктовых сетей. В Украине только часть супермаркетов снабжены генераторами, которые позволяют работать холодильным камерам и морозилкам в торговых залах и на складах.

Стоит обратить особое внимание на товар, при покупке мясной, рыбной, молочной продукции, весовых колбас, сыров, кулинарии и т. д

Эксперты рекомендуют покупать такие продукты в тех магазинах, где есть генератор. Так же при виборе скоропортящихся товаров обратите внимание на запах и визуальный вид продукта (повторно замороженные продукты часто теряют первоначальный вид)

Джерело: https://t.me/vekha/53087

Новости портала «Весь Харьков»

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