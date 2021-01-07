Будівлю Капітолію убезпечено після штурму прихильників Трампа

Будівля Капітолію знову взята під охорону через кілька годин після того, як у неї прорвалися прихильники президента США Дональда Трампа. Про це заявив офіційний представник Капітолію.

Як зазначає Reuters, сержант Палати представників Пол Ірвінг сказав конгресменам, які провели в ізоляції кілька годин, що будівлю «зачищено».

Група прихильників Трампа у середу після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час проходила спільна сесія палат Конгресу США. Вона повинна офіційно затвердити голоси виборників, поданих на виборах, і перемогу демократа Джо Байдена.

У засіданні оголосили перерву і поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

Низка американських ЗМІ повідомили про постріли у будівлі Капітолію, куди увірвалися прихильники президента США Дональда Трампа, не згодні з результатами виборів.

Телеканал CNN з посиланням на два джерела повідомив, що жінка була поранена в груди та отримувала допомогу.

Президент США Дональд Трамп закликав своїх прихильників, які увірвалися до будівлі Капітолію, розійтися по домівках. Відеозвернення він опублікував у твітері. «Нам потрібен мир... Тепер ви маєте піти додому», – заявив Трамп. При цьому він знову стверджував без підстав, що вибори у нього вкрали.

Мер Вашингтону Мюріель Боузер оголосила загальноміську комендантську годину, яка діятиме з 18:00 6 січня до 6:00 7 січня.

Источник: radiosvoboda.org

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Собрано из СМИ:

Штурм здания Конгресса США стал первым вторжением в Капитолий с момента нападения на него британцев в 1814 году. В результате этого события были сожжены многие правительственные здания, в том числе Белый дом.

На эту минуту произошла жёсткая зачистка. В ходе протестов погибли четыре человека, арестовано более 55.

Представители правоохранительных органов заявили, что обнаружили две самодельные бомбы: одну в Национальном республиканском комитете, а другую - в Национальном комитете Демократической партии. Недалеко от Капитолия также был найден коктейль Молотова.

Члены правительства США обсуждают возможность досрочного отстранение Трампа и передачу полномочий вице-президенту Пенсу. Отстранение Трампа от власти может произойти на основании 25-й поправки к конституции США. Она предусматривает возможность этого в случае недееспособности главы государства.

Бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Джимми Картер в письменных заявлениях осудили беспорядки. Обама и Клинтон, которые являются демократами, возложили ответственность за произошедшее на Трампа.

Facebook, Twitter и YouTube удалили видеообращение Трампа.

Конгресс возобновил заседание по итогам выборов.

Возражения по выборам в штатах Мичиган и Джорджия отозваны.

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Любопытный призыв "сторонников Трампа"

0:04 Russian "Смелее, смелее!" literally "Braver, braver" in context "Go harder!" pic.twitter.com/FKFV2ktqY9 — JK #wearyourfuckingmask (@jolja_jolja) January 6, 2021

Дежа вю...

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