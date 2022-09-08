Букінгемський палац повідомив про смерть королеви Великої Британії Єлизавети II

На офіційних ресурсах Букінгемського палацу повідомили про смерть королеви Великої Британії Єлизавети II.

«Сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра», – повідомили у Букінгемському палаці, пише Громадське.

Після повідомлення про смерть королеви над Букінгемським палацом приспустили прапор Великої Британії.

Нагадаємо, лікарі 96-річної королеви Великої Британії Єлизавети II після обстеження висловили стурбованість її здоров’ям. Їй рекомендували залишатися під медичним наглядом.

Перед цим через стан здоров’я Єлизавети вона вперше за часи свого правління не змогла призначити наступного прем’єр-міністра в Лондоні, а з Ліз Трасс зустрілася в шотландському замку Балморал.

Після повідомлень медиків до королеви виїхали члени королівської родини: принци Чарльз, Вільям та Гаррі, Ендрю та дружина Чарльза Камілла тощо.

Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс писала, що вся країна глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу. «Мої думки – і думки людей у всьому Сполученому Королівстві – зараз з її величністю королевою та її родиною», – написала Трасс у Twitter.

96-річна королева Єлизавета II зійшла на трон у 1952 році та стала першим британським монархом, який відзначив 70 років на троні.

Агентство Телевидения Новости