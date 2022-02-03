Был лишен права управлять автомобилем после смертельного ДТП, но снова сел за руль

42-летний мужчина был лишен судом права управлять транспортными средствами на три года после ДТП, в котором погиб один из участников.

В ноябре 2019 года мужчина, управляя автомобилем ГАЗ, двигался по дороге со стороны Старого Салтова в направлении Волчанска со скоростью около 70 км/ч, сообщает прокуратура Харьковской области. Мужчина не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения и потерял управление автомобилем, нарушив п. 12.1 ПДД Украины. В результате мужчина допустил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Suzuki SX-4.

В результате столкновения водитель Suzuki SX-4 получил телесные повреждения средней тяжести, а пассажирка погибла на месте.

Приговором Волчанского районного суда Харьковской области 17 мая 2021 мужчина был признан виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. В соответствие со ст. 75 УК Украины, мужчина был освобожден от отбывания назначенного основного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком три года.

Однако 15 июля 2021 года, в период испытательного срока, осужденный, управляя автомобилем ГАЗ, был остановлен инспектором патрульной полиции возле пгт Чутово Полтавской области из-за неисправности автомобиля. Патрульный вынес постановление по ст. 125 КУоАП о наложении административного взыскания в виде предупреждения. Этот факт подтверждает, что указанный мужчина действительно управлял транспортным средством.

Учитывая, что мужчина совершил уголовное правонарушение во время испытательного срока, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

Досудебное расследование проводили дознаватели отдела полиции №2 Харьковского райуправления полиции №2 ГУНП в Харьковской области.

Агентство Телевидения Новости