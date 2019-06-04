«Были слышны крики и всхлипывания. Мы вырвали железо из кабины руками»: очевидцы – об аварии на Салтовке

Как сообщалось, сегодня утром на проспекте Тракторостроителей в Харькове произошло крупное ДТП: столкнулись автомобили «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута».

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили два пассажира иномарки и 8 пассажиров маршрутки.

Очевидцы говорят, что маршрутка выехала на встречную полосу, и поэтому так много пострадавших.

Но, предварительно, травмы у всех пострадавших нетяжелые, у водителя маршрутки - перелом ребер, у некоторых пострадавших есть переломы ключицы и челюсти.

В маршрутке было двое детей.

Водителя вытаскивали очевидцы, по предварительной информации, он не был пьян.

На месте ДТП было много крови, рассказывают свидетели, но скорая помощь и сотрудники ГСЧС приехали быстро.

Сейчас маршрутку эвакуируют с места ДТП.

Агентство Телевидения Новости