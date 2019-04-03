«Было плохо, сделали невыносимо» – жители общежития на ХТЗ жалуются на действия коммунальщиков

Более двадцати лет жители общежития по улице мира 38/4 жалуются на невыносимые условия

Жители общежития рассказывают, в кухне, туалетах и душе сыпятся стены, обваливаются потолки, ползёт грибок, отсутствует горячая вода, а через дыры в полу можно провалиться этажом ниже. Температура в этих комнатах в зимний период не превышает 10 градусов тепла.

В конце февраля коммунальщики прибыли в общежитие с заявлением, что будут делать ремонт. Срезали чугунные трубы, отключили газ, вынесли плиты в коридор, полностью опустошили кухню и исчезли, утверждают жители блока на четвертом этаже.

На этаже проживает 16 семей, среди которых родители с маленькими детьми, ветераны труда, инвалиды. Помимо того, что из-за сырости и грибка в ванной, которые, по словам жителей, не выводятся ни хлоркой, ни купоросом приходится мыться в комнатах, теперь еще и готовить люди должны в комнатах.

«Нас года три заливало с верхнего этажа водой из-за неполадки с трубами, мы ходили, заявляли. Не реагировали на нас вообще. В 2017 году якобы начали делать ремонт, но все это закончилось тем, что всё выломали-вынесли и пропали. Сказали, что на ремонт нашего этажа средств нет», – отмечает жительница общежития Екатерина.

На 6 и 5 этажах общежития сейчас проводят ремонты кухонь, а на четвёртый и ниже этажи не хватит финансирования – такой ответ получили жители общежития от горсовета.

«С 2002 года мы оббиваем пороги всех городских структур. Никак не могу попасть на прием к Кернесу, всё время приходят одни отписки. Каждую неделю, как на постой, хожу к Нехорошкову. Отвечает: «Как будут деньги – по мере возможностей всё будем делать. И так уже 10 лет! У меня две папки бумаг с заявлениями, где мы только не были», – рассказывает жительница общежития Галина.

Еще в 2009 году из-за неисправности сантехники и водопроводных труб на кухне обвалился потолок.

«В далеком 2004 году в архитектурно-проектном центре нам вообще заявили, что нашего дома в проекте города нет. Мол, чего вы добиваетесь? По документам у вас новая девятиэтажка. А потом они уже начали переделывать документы и нам выдавать, что действительно, есть этот дом», – отмечает Галина.

На сайте «Prozorro» на капитальный ремонт по данному адресу выделялись 137 тысяч гривен в 2017 и 76 тысяч в 2018 году. Дом состоит на балансе горсовета с 2004 года, ранее он числился за тракторным заводом.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алика Пихтерева

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