Бундестаг: Ядерные угрозы Путина недостойны члена Совбеза ООН

Постоянный член Совета Безопасности ООН – Россия – не вправе угрожать применением ядерного оружия.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от «Зеленых» Робин Вагнер.

«Путин – военный преступник, незаконно атаковавший Украину. Путин – самый жестокий притеснитель русскоговорящего населения в Украине и в самой России, он также является угрозой всему миру. Ядерные угрозы недостойны для постоянного члена Совета Безопасности ООН», — заявил депутат немецкого Бундестага.

«Бряцание «ядерной саблей» является частью их вероломной стратегии. Россия, такими запугиваниями, пытается подорвать международную солидарность с Украиной. Ничего не выйдет. Всем очевидно, что Путин атаковал наши общие ценности – демократию, безопасность и свободу», — подытожил Робин Вагнер.

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Утром 24 февраля войска Российской Федерации по приказу Владимира Путина начали новое вторжение в Украину сразу по нескольким направлением. Однако блицкриг не состоялся и ВСУ удалось сдержать и отбросить противника, уничтожив с начала наступления около 24,2 тыс. личного состава, 1062 танка, 2567 бронемашин, 475 артиллерийских систем, 80 средств ПВО, 162 РСЗО, 291 БПЛА, 10 кораблей, 194 военных самолета и 155 вертолетов, 1843 военных автомобиля и автоцистерны, 38 единиц спецтехники, 84 крылатых ракеты.

В итоге российские войска приступили к бомбардировке и обстрелам жилых кварталов с целью посеять панику и запугать украинцев.

В ответ на вторжение России в Украину Европа, Северная Америка, Тихооокеанские страны ввели в отношении Москвы самые масштабные и жесткие санкции в истории.

Источник: planeta.press

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