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Бунт вспыхнул в Киеве под зданием МВД из-за убийства мальчика копами (фото)

Бунт вспыхнул в Киеве под зданием МВД из-за убийства мальчика копами (фото)

В Киеве под зданием Министерства внутренних дел разгорелся стихийный бунт после сообщения о смерти 5-летнего мальчика, которого ранее подстрелили полицейские

Возмущенные украинцы пришли под стены министерства на улице Богомольца, 10, вечером в понедельник, 3 июня. В акции участвуют около сотни человек.

Активисты жгут файеры и требуют наказания для полицейских, стрелявших в мальчика, а также выступают за отставку главы МВД Арсена Авакова.

Бунт вспыхнул в Киеве под зданием МВД из-за убийства мальчика копами (фото)

В сети публикуют кадры с места событий.

Бунт вспыхнул в Киеве под зданием МВД из-за убийства мальчика копами (фото)Бунт вспыхнул в Киеве под зданием МВД из-за убийства мальчика копами (фото)

Напомним, ранее мы писали о том, что о ЧП, которое произошло в небольшом районном городке Переяслав-Хмельницком в Киевской области сейчас говорят по всей Украине. Трагедия не оставила равнодушным никого.

Страшное происшествие произошло вечером в пятницу, 31 мая. А 3 июня родные 5-летнего ребенка сообщили, что он скончался в киевской больнице. Врачи сделали все возможное, чтоб спасти тяжелораненого Кирилла, но чуда, к сожалению не случилось.

Место, где был ранен ребенок, находится на окраине города.

Этот район местные жители называют «Шанхаем» из-за множества старых домов барачного типа. В одном из таких зданий живет дядя умершего Кирилла Николай Васильченко. В тот трагический день его родственники с детьми, Кириллом и его 11-летним братом, приехали отдохнуть на природе.

Очевидицей трагедии стала соседка Галина Васильевна, рядом с домом которой играли дети. Она же, проработавшая в неотложке, и оказывала пятилетке первую помощь.

То место, где стреляли приятели-полицейские, находится буквально в 70 метрах. Дом принадлежит одному из полицейских, который приезжал сюда только на выходные.

Копы, решившие стрелять по банкам и бутылкам, возможно и не могли видеть играющих детей, поскольку детвору скрывали кусты.

Мишени были установлены так, что выпущенные по ним пули должны были попадать в песок. Почему одна угодила в голову ребенку – загадка. То ли срикошетила, то ли кто-то из полицейских произвел выстрел в сторону.

Подозрение в неумышленном причинении тяжких телесных повреждений вручено старшему сержанту группы реагирования Владимиру Петровцу и лейтенант Ивану Приходько, который служит в водной полиции.

Источник: politeka.net

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