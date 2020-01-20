Бывший начальник харьковского ГАИ задержан за вождение в пьяном виде - СМИ

В Киеве якобы за вождение в нетрезвом состоянии задержали Александра Ершова, который в 2011-14 гг занимал должность начальника управления ГАИ в Харьковской области. Об этом сообщил УНИАН со ссылкой на активистов группы "PITBULL KIEV", рассказавших об этом в Facebook.

По их данным, Ершов отдыхал со своей компанией в Голосеевском районе столицы. В два часа ночи в субботу, 18 января, попрощался и "в сильном алкогольном опьянении" сел за руль Range Rover. Активисты вызвали полицию. "Сел за руль и на большой скорости начинает перемещаться по городу. Манера езды у автомобиля была явно неадекватная, скорость местами превышала за 100 километров в час (в спальном районе) и создавала не одну аварийную ситуацию", – сказано в сообщении.

Возле закрытого коттеджного городка Ершов вышел из машины и подошел к активистам.

«Через несколько метров до въезда в закрытый коттеджный городок «Range Rover» останавливается. Мы тормозим за несколько метров от него. Водитель, выходит из автомобиля и направляется в нашу сторону. Подойдя к водительской двери нашей машины, пошатываясь он начинает спрашивать: «В чем дело?», «Кто вы?» и «Что вы здесь делаете?» - говорится в сообщении. В это время на место инцидента подъехали сотрудники полиции. Мужчина отказался предъявлять документы, спорил и утверждал, что за рулем была его супруга. "Начинается процесс задержания. Господин Ершов оказывает сопротивление и где-то порядка 6-8 сотрудников пытаются несколько минут задержать водителя. Успешно. Мужчина на земле, наручники на руках", – сообщили активисты.

По данным активистов, Ершов отказался пройти тест на состояние опьянения.

Ранее в СМИ появились материалы расследования о том, что Ершов и его семья владеют несколькими элитными автомобилями, каждый из которых стоит около 100 тыс. долл. Также в СМИ появилась информация, что Ершов в нарушение закона "О доступе к публичной информации" засекретил декларации об имуществе и доходах руководящего состава ГАИ. В марте 2015 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков удовлетворил рапорт об отставке и.о. начальника Государственной автоинспекции Александра Ершова. "Только что от меня вышел и.о. начальника ГАИ Украины А.А. Ершов. Он подал рапорт об отставке, который был мной удовлетворен. По фактам вопросов, поднятых в прессе в последнее время - назначено служебное расследование", - написал Аваков в сети Facebook.

Источинк: sq.com.ua

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