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Бывший претендент на звание чемпиона мира по боксу умер от удушья, поедая круассаны

Бывший претендент на звание чемпиона мира по боксу умер от удушья, поедая круассаны

Трагедия с известным боксером случилась во время его участия в конкурсе по скоростному поеданию круассанов.

56-летний аргентинский боксер Марио Мело умер нелепой смертью. Он принял участие в соревновании по поеданию круассанов на скорость, которое проходило в аргентинском городе Пинамар. Мело подавился третьим круассаном. Еда заблокировала дыхательные пути и боксер умер. Другие участники соревнования пытались спасти Марио, но им это не удалось.

На профессиональном ринге Марио Мело провел 30 поединков, в которых одержал 21 победу и потерпел 9 поражений. Он был чемпионом Аргентины и Южной Америки. В 1990 году Мело провел бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO и проиграл нокаутом в первом раунде.

бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Марио «Mazazo» Мело (21-9, 17 КО) из Аргентины.

Источник: https://vringe.com/news/118548-eks-pretendent-maykla-murera-pogib-na-stsene-konkursa-ot-udushya-video.htm - Читать подробнее

бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Марио «Mazazo» Мело (21-9, 17 КО) из Аргентины.

Источник: https://vringe.com/news/118548-eks-pretendent-maykla-murera-pogib-na-stsene-konkursa-ot-udushya-video.htm - Читать подробнее


Агентство Телевидения Новости

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Темы: смерть

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