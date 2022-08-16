Цієї ночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час

Близько 22:30 ворог обстріляв Київський район Харкова з РСЗВ. Постраждали приватні будинки, були влучання в дорожнє покриття.

Приблизно о 2:30 Штаб оборони зафіксував одразу 7 пусків ракет з Бєлгорода в напрямку Харкова. Є удари в Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах, повідомили в ХОВА

Інформацію підтвердив й мер Харкова, Ігор Терехов:

Вночі о 02:15 обстріляно одразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони. Це п’ять із дев’яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами містом не було давно. Про постраждалих інформації наразі немає. У деяких випадках маємо руйнування інфраструктурних та інших об’єктів, доріг.

Частина ракет влучила по відкритих територіях, тож пожеж не викликали. Фасади будівель пошкоджені осколками та вибуховою хвилею, частково зруйноване дорожнє покриття. Попередньо – без постраждалих. Правоохоронці ще працюють на місцях влучань та фіксують злочини окупантів.

Протягом минулої доби ворог продовжував гатити по мирних об’єктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали 9 людей у Харкові, з них жінка 75 років, на жаль, від отриманих поранень померла.

▪️На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії. Наші захисники відповідають вогнем та завдають ворогу втрат у живій силі і техніці. Ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань – Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад.

Агентство Телевидения Новости