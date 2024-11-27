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Цієї ночі над Україною було збито 36 «шахедів»

Цієї ночі над Україною було збито 36 «шахедів»

У ніч на 27 листопада 2024 року (із 19:30 26 листопада) противник атакував Україну 89 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків – Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

48 БпЛА – локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, росії та тимчасово окупованих територій.

Через падіння уламків ворожих БпЛА пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, майно громадян у Київській області. Попередньо – без жертв та постраждалих, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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