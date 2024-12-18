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Цієї ночі над Україною було збито 51 «шахед»

Цієї ночі над Україною було збито 51 «шахед»

У ніч на 18 грудня 2024 року (із 19:00 17 грудня) противник атакував 81-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел – рф.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 51 ударного БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, йдеться у повідомленні.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Агентство Телевидения Новости

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