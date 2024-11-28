Цієї ночі над Україною було збито 79 ракет та 35 «шахедів»

У ніч на 28 листопада 2024 року (із 19:30 27 листопада) противник завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 10:30 підтверджено збиття:

76 крилатих ракет Х-101/«Калібр»;3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;35 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачено).

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 188 засобів повітряного нападу:

3 зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської обл. рф по Харківщині;57 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл. – рф.;28 крилатих ракет «Калібр», район пусків акваторія Чорного моря;3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря;97 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово – рф.

«Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости