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Цієї ночі над Україною було збито сім «шахедів»

Цієї ночі над Україною було збито сім «шахедів»

У ніч на 7 грудня 2024 року (із 21.30 6 грудня) противник завдав удару ракетою невстановленого типу по Сумщині, атакував 14 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів (район пусків: Приморсько-Ахтарськ – рф).

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 8:30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 7 ворожих БпЛА у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях.

6 безпілотників локаційно втрачено, 1 — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку рф, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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