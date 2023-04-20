Цієї ночі війська повітряного командування «Схід» знищили 10 із 11 безпілотників «Shahed-136/131»

За кілька хвилин до початку повітряної тривоги кияни повідомляли про яскравий спалах у небі та звук вибуху.

Поки жодних офіційних коментарів немає. Однак сьогодні NASA попереджало (https://www.nasa.gov/feature/nasa-retired-solar-energy-imager-spacecraft-to-reenter-atmosphere), що на Землю впаде несправний 270-кілограмовий супутник. За прогнозами, це мало статися приблизно о 21:40, ризик заподіяння будь-якої шкоди був низьким.

Попередньо, спалахи у Києві були результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Тривогу оголосили, щоб уникнути жертв від падіння на землю уламків. ППО не працювала.

UPD: За даними (https://t.me/kpszsu/2477) Повітряних Сил ЗСУ, спалахи над містом пов’язані із падінням супутника/метеорита. Інформацію уточнюють.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/30899

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