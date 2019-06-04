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"Це пастка": Зеркаль пояснила, чим для України небезпечне засідання в Гаазі

Це пастка: Зеркаль пояснила, чим для України небезпечне засідання в Гаазі

Київ звинувачує Кремль у підтримці незаконних збройних формувань на Донбасі та порушенні прав людини в окупованому Криму

У Міжнародному суді ООН у Гаазі розпочалися слухання позову України проти Росії. Йдеться про порушення Федерацією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.

Як зауважила чільниця української делегації, заступниця голови МЗС Олена Зеркаль, Росія спробує маніпулювати судом і заявити, що Україна намагається обійти юрисдикцію гаазького суду. Втім, на усі попередні заперечення РФ ще в січні цього року Україна надала письмові пояснення. Документ містить понад 200 сторінок.

"Це найбільша небезпека і пастка. РФ намагається сказати Суду: забудьте про тисячі сторінок доказів, подивіться лише на кілька фактів, які відібрала Росія. У сучасному світі медіа така маніпуляція часто спрацьовує. Але не має спрацювати в поважному Суді ООН. На цьому етапі Суд розглядає лише питання юрисдикції", – наголосила Зеркаль у Facebook.

Нагадаємо, що офіційний Київ звинувачує Кремль у підтримці незаконних збройних формувань на Сході України та порушенні прав людини в окупованому Криму. Позов подали ще у січні 2017-го.

Цього разу відкриті засідання триватимуть до 7 червня. Сьогодні в суді виступатиме Росія – вона має висловити попередні заперечення обвинувачень. Завтра слово матимуть українські представники.

"Росія поважає суд і принципи міжнародного права. Утім, сьогодні наша делегація тут, щоби довести: справа, яку намагається представити Україна – поза юрисдикцією цього суду. Заява України про "агресію, неправомірну окупацію, відверті порушення Статуту ООН" – беззмістовна. І суд не має права її розглядати", – заявив представник Росії Дмитро Лобач.

Голова Міжнародного суду ООН Абдулакві Ахмед Юсуф на це відповів: "Російська Федерація подала виклад заперечень щодо цієї справи. У відповідь Україна надала свої письмові пояснення на більш ніж 200 сторінках, у яких обґрунтувала помилковість позиції Росії. З огляду на параграф 3 правил цього суду, він вважає, що аргументи, висунуті Україною щодо агресії, окупації та анексії її території, справедливі та регулюються вказаними міжнародними конвенціями".

Источник: 5.ua

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