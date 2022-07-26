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«Це все нісенітниця собача». Ілон Маск прокоментував чутки про роман із дружиною Сергія Бріна

«Це все нісенітниця собача». Ілон Маск прокоментував чутки про роман із дружиною Сергія Бріна

Американські ЗМІ повідомили, що роман Ілона Маска з дружиною співзасновника Google Сергія Бріна став причиною його розлучення. Ілон Маск прокоментував ці чутки у своєму Twitter.

Ілон Маск прокоментував повідомлення про його роман із колишньою дружиною Сергія Бріна Ніколь Шанахан, з якою той зараз розлучається. Він написав у своєму Twitter, що вони із Сергієм є друзями та навіть відпочивали напередодні разом на одній із вечірок. А з Ніколь він бачився лише двічі за три роки.

«Це все повна нісенітниця собача. Ми з Сергієм друзі і були вчора на одній вечірці. Я бачився з Ніколь лише двічі за три роки, обидва рази нас оточувала величезна кількість людей. Нічого романтичного», — написав він.

Нагадаємо, видання Wall Street Journal з посиланням на власні джерела написало, що у Ілона Маска та Ніколь Шанахан зав’язався короткий роман у грудні 2021 року, коли вони зустрілися на фестивалі мистецтв Art Basel у Майамі. А вже у січні 2022 року Сергій Брін подав документи на розлучення.

Джерело: life.nv.ua

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Темы: змі, сім'я, США

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