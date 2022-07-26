«Це все нісенітниця собача». Ілон Маск прокоментував чутки про роман із дружиною Сергія Бріна

Американські ЗМІ повідомили, що роман Ілона Маска з дружиною співзасновника Google Сергія Бріна став причиною його розлучення. Ілон Маск прокоментував ці чутки у своєму Twitter.

Ілон Маск прокоментував повідомлення про його роман із колишньою дружиною Сергія Бріна Ніколь Шанахан, з якою той зараз розлучається. Він написав у своєму Twitter, що вони із Сергієм є друзями та навіть відпочивали напередодні разом на одній із вечірок. А з Ніколь він бачився лише двічі за три роки.

«Це все повна нісенітниця собача. Ми з Сергієм друзі і були вчора на одній вечірці. Я бачився з Ніколь лише двічі за три роки, обидва рази нас оточувала величезна кількість людей. Нічого романтичного», — написав він.

Нагадаємо, видання Wall Street Journal з посиланням на власні джерела написало, що у Ілона Маска та Ніколь Шанахан зав’язався короткий роман у грудні 2021 року, коли вони зустрілися на фестивалі мистецтв Art Basel у Майамі. А вже у січні 2022 року Сергій Брін подав документи на розлучення.

Джерело: life.nv.ua

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