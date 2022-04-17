Цель путина – заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство, – британская развдека.

● Хотя оперативный фокус России сместился на восток Украины, конечная цель России остается прежней. Он стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство.

● Российские силы продолжают перебрасывать боевую и вспомогательную технику из Беларуси на восток Украины, в том числе на позиции недалеко от Харькова и Севердонецка.

● Российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить свою наступательную деятельность.

Источник: https://t.me/truexanewsua/41798

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