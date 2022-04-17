Цель путина – заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство
Цель путина – заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство, – британская развдека.
● Хотя оперативный фокус России сместился на восток Украины, конечная цель России остается прежней. Он стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство.
● Российские силы продолжают перебрасывать боевую и вспомогательную технику из Беларуси на восток Украины, в том числе на позиции недалеко от Харькова и Севердонецка.
● Российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить свою наступательную деятельность.
Источник: https://t.me/truexanewsua/41798