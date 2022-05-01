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«Целей много» — артиллеристы бригады Холодный Яр рассказали, как воюют на Харьковщине

«Целей много» — артиллеристы бригады Холодный Яр рассказали, как воюют на Харьковщине

93-я ОМБр Холодный Яр, выбив российских оккупантов из Сумской области, переместилась на Харьковщину. Защитники Украины опубликовали видео о своей работе.

«Артиллеристы-«самоходчики» 93-й бригады Холодный Яр. Враг охотится на них день и ночь, но они маневрируют, перемещаются и с риском для жизни поражают россиян насмерть», — прокомментировали в бригаде.

О результатах точной стрельбы артиллеристов в видеоролике рассказывает военнослужащий бригады Иван: «Было подтверждено уничтожение двух штабов, также вчера работал один расчет, сегодня уже есть подтверждение на уничтожение командно-наблюдательного пункта противника. Также за нашей батареей еще было закреплено уничтожение колонны – это когда мы еще около Ахтырки работали. Здесь уничтожение взводного опорного пункта, 2-х БМП и взвода С-3».

По словам артиллеристов 93-й ОМБр «Холодный яр», им постоянно приходится маневрировать, потому что противник «охотится» за ними в режиме нон-стоп.

«Мы постоянно были в маневрах. Это же не танк, он не бронированный. Мы артиллерия. И наш профиль – это точная наводка, точная стрельба и маневры вокруг позиций. Спрятавшись примерно в таких посадках, где мы стоим. Ты хочешь жить – ты двигаешься», — пояснил военнослужащий Евгений.

Он также оценил новое место дислокации артиллерии — Харьковщину: «Тут местность широкая, направлений много, целей много. Ну, крутимся, работаем как можем».

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

Новости портала «Весь Харьков»

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