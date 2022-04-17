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Цена вторжения: СМИ сравнили затраты рф на войну в Сирии и Украине

Цена вторжения: СМИ сравнили затраты рф на войну в Сирии и Украине

Несмотря на значительные возможности российского агрессора в живой силе и технике, Украина за первые сутки вторжения нанесла россии больше потерь, чем восемь лет войны в Сирии, пишет The Economist.

В материале издания, вышедшем на вторые сутки полномасштабной войны, отмечается, что «боевые действия оказались не такими односторонними», как предполагали некоторые зарубежные политики и эксперты. В частности, умелое использование ВСУ противотанковых ракетных комплексов серьезно замедлило наступление российских войск на севере и востоке.

Сравнив расходы обеих стран на оборону, журналисты пришли к выводу, что в номинальном выражении Украина тратит 9,6% от того, что тратит россия. Именно мотивация украинцев и воля к победе позволяют противостоять агрессору 53-й день.

Как сообщала группа ИС, согласно предварительным подсчетам в битве за Донбасс вс рф могут потерять в течение месяца до 10 тысяч личного состава убитыми и от 30 до 50 тыс раненными.

Источник: sprotyv.info

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