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Центр, де консультуватимуть сім’ї захисників, які потрапили в полон або зникли безвісти, відкрився в Харкові

Центр, де консультуватимуть сім’ї захисників, які потрапили в полон або зникли безвісти, відкрився в Харкові

Це представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими – Консультаційний центр Східного регіону, який розповсюджує свою діяльність на Харківську, Полтавську, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Дніпропетровську області, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

Усі послуги – безкоштовні. У день відкриття фахівці провели 10 консультацій.

“До нас можуть звертатися родини військовополонених та близькі людей, які вважаються зниклими безвісти. Після першого звернення до центру ми надамо всю потрібну інформацію та юридичні консультації. Крім цього, радимо родинам військовослужбовців, як діяти в разі потрапляння їх близької людини до ворожого полону. Також надаємо консультації щодо соціальних виплат, на які мають право родини полонених або зниклих безвісти”

Джерело: https://t.me/now_kharkov/30064

Новости портала «Весь Харьков»

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