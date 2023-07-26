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Центр дослідження енергетики: Наступна зима буде складнішою, ніж минула

Центр дослідження енергетики: Наступна зима буде складнішою, ніж минула

Українці мають підготуватися до можливих блекаутів зимою – ця зима може стати складнішою, ніж торік. Міцність енергосистеми зараз нижча.

Про це в ефірі Еспресо заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

«Я б радив всім українцям готуватися до того, що наступна зима буде складною. Такою ж або навіть складнішою, ніж минула. Ми не можемо передбачити, що буде відбуватися», – сказав він.

Харченко додав, що міцність енергосистеми значно нижча, ніж торік.

«У нас дуже багато розбито обладнання, яке за рік не відновлюється – його виробляти рік. Відповідно, це обладнання не запуститься знов – його не буде в системі. Коли будуть нові удари, ми вже не зможемо умовно розбирати блок, який стоїть і не працює і з нього збирати чи з двох розбитих – один цілий. Немає уже фізично цих двох блоків. Зима буде дуже складна. Я б дуже радив всім українцям – якщо є генератор: змастіть його, купіть запас палива, приготуйтеся. Так само павербанки та інші інструменти, щоб пом’якшити собі ситуацію під час відключень», – підсумував експерт.

Агентство Телевидения Новости

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