Центр Харкова обтріляли “Калібром”

За минулу добу росіяни нанесли 44 удари, атктивізувались РСЗВ «Град» та «Ураган» – 140 разів. По центру міста окупанти із кораблів Чорноморського флоту рф випустили ракети «Калібр», повідомив голова ХОВА Олег Сінєгубов.

Учора ввечері відбувся обстріл Старої Салтівки, зранку обстріляний Золочів, є постражалі. Тривають бої в Ізюмському районі. Хоча росіяни і намагаються посилити напрямок, українська армія відбиває всі атаки, неподалік м. Ізюм ЗСУ збили ще два російських літаки.

Росіяни продовжують терор проти представників органів місцевого самоврядування. Циркунівський сільський голова Микола Сікаленко досі перебуває в полоні ворога. Окупанти 2 дні тому викрали його з власного будинку. На сьогодні із Офісом Президента, Віце-прем’єр-міністром Іриною Верещук робимо все, аби знайти та повернути Миколу Сікаленка. Збройні Сили України не відступають ні на метр, стоїмо до перемоги, вона близько!

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