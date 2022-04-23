Часть Харькова осталась без интернета

В части Харькова нет интернета. Как сообщил харьковский провайдер "Макснет", это связано с авариями в сети.

Уважаемые харьковчане, из-за боевых действий повреждено оборудование, поэтому без интернета и телевидения могут остаться некоторые районы города. Мы делаем все возможное для ремонта оборудования, но это может занять время, - сказано в сообщении.

По информации компании, нтернета и ТВ нет в следующих районах:

Салтовка

Шишковка

Рогань

Журавлевка

Горизонт

Немышля

Новозападный

ХТЗ

Кирово

Кулиничи

Большая Даниловка

Восточный

Шевченки

Салтовские поселки

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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