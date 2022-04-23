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Часть Харькова осталась без интернета
В части Харькова нет интернета. Как сообщил харьковский провайдер "Макснет", это связано с авариями в сети.
Уважаемые харьковчане, из-за боевых действий повреждено оборудование, поэтому без интернета и телевидения могут остаться некоторые районы города. Мы делаем все возможное для ремонта оборудования, но это может занять время, - сказано в сообщении.
По информации компании, нтернета и ТВ нет в следующих районах:
Салтовка
Шишковка
Рогань
Журавлевка
Горизонт
Немышля
Новозападный
ХТЗ
Кирово
Кулиничи
Большая Даниловка
Восточный
Шевченки
Салтовские поселки
Источник: sq.com.ua
Автор: Гололобова Мадина