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Часть Харькова осталась без интернета

Часть Харькова осталась без интернета

В части Харькова нет интернета. Как сообщил харьковский провайдер "Макснет", это связано с авариями в сети.

Уважаемые харьковчане, из-за боевых действий повреждено оборудование, поэтому без интернета и телевидения могут остаться некоторые районы города. Мы делаем все возможное для ремонта оборудования, но это может занять время, - сказано в сообщении.

По информации компании, нтернета и ТВ нет в следующих районах:

Салтовка
Шишковка
Рогань
Журавлевка
Горизонт
Немышля
Новозападный
ХТЗ
Кирово
Кулиничи
Большая Даниловка
Восточный
Шевченки
Салтовские поселки

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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