Частина Салтівки завтра залишиться без води: усуватимуть пошкодження водоводу

У п’ятницю 8 липня «Харківводоканал» проведе роботи з ліквідації пошкодження на водоводі діаметром 1200 мм на Салтівському шосе, 133.

Як повідомили на підприємстві, через це з 10:00 до 20:00 буде припинено водопостачання частини Салтівського житлового масиву, обмеженої пр. Тракторобудівників, вул. Владислава Зубенка, вул. Краснодарською, вул. Сонячною, Салтівським шосе, вул. Гарібальді, вул. Світлою, вул. Бучми, вул. Гвардійців Широнінців та мікрорайоном «Північний 5».

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